ASABRI Serahkan Manfaat THT & Jaminan Pensiun Kepada Komjen Pol Nana Sudjana

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI melalui Kantor Cabang Utama (KCU) Jakarta menyerahkan Manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Pensiun kepada Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana.

Penyerahan ini dilakukan oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI Khaidir Abdurrahman dan Kepala Kantor Cabang Utama ASABRI Jakarta, Kolonel Laut (Purn) Aris Karyawan bersama jajaran tim KCU ASABRI Jakarta serta Mitra Kerja Pembayaran ASABRI sebagai bentuk sinergi dalam memberikan layanan yang optimal.

Momen ini tidak sekadar seremoni penyerahan manfaat, melainkan juga menjadi bukti nyata komitmen ASABRI dalam menghadirkan pelayanan yang berpedoman pada prinsip Tepat Waktu, Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Alamat, dan Tertib Administrasi.

Baca Juga: ASABRI Raih Penghargaan di Ajang Anugerah Humas Indonesia 2025

Kehadiran tim ASABRI di setiap momen ini merupakan simbol penghargaan atas dedikasi panjang yang telah diberikan para penjaga bangsa. Tidak hanya hak yang dipenuhi, tetapi juga nilai kebersamaan dan rasa dihargai yang terus diperkuat.

“Komitmen ASABRI dalam melayani bangsa adalah perwujudan nyata dari amanah negara. Kami memastikan setiap layanan, akses, dan manfaat dapat dirasakan dengan mudah, nyaman, dan aman oleh seluruh peserta. Ini adalah bentuk penghargaan sekaligus jaminan bahwa pengabdian tidak pernah berjalan sendirian,” ujar Khaidir Abdurrahman.

Dengan cara ini, ASABRI tidak hanya hadir untuk menyerahkan manfaat, tetapi juga berusaha menghadirkan ketenangan, kepastian, dan rasa dihargai bagi setiap peserta yang telah mendedikasikan hidupnya dalam pengabdian.

“Terima kasih kepada ASABRI yang telah memberikan kepastian layanan di masa pensiun saya. Dengan adanya aplikasi digital seperti ASABRI Mobile, semuanya jadi lebih mudah dan transparan. Kami merasa benar-benar diperhatikan, dan ini memberi harapan besar agar ASABRI terus berkembang menjadi semakin berkualitas,” ungkap Komjen Pol Nana Sudjana.

“Kami di KCU ASABRI Jakarta selalu berkomitmen menghadirkan layanan prima dengan sepenuh hati. Setiap peserta adalah bagian dari keluarga besar ASABRI, dan kami akan terus memastikan mereka merasakan kualitas layanan terbaik di setiap tahap perjalanan hidupnya," ungkap Aris Karyawan.