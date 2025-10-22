ASABRI tak Hanya Mengelola Manfaat, Tetapi Juga Menjaga Kepercayaan Peserta

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI terus membuktikan komitmennya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten dan terukur.

Terbukti menurut Okki Jatnika, Sekretaris Perusahaan PT ASABRI pengelolaan investasi semakin kuat, aset tumbuh sehat, pembayaran klaim berjalan lancardan aman, serta digitalisasi menghadirkan kemudahan bagi seluruh peserta.

ASABRI menjalankan amanah negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020, untuk mengelola asuransi sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, ASN Kemhan, dan ASN Polri.

“Seluruh langkah ini berjalan seiring dengan pengawasan berbagai stakeholder termasuk dariOtoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial. Artinya, setiap kebijakan ASABRI berpijak pada kepatuhan, perlindungan hak peserta, serta prinsip kehati-hatian dan transparansi," ujar Okki.

Bagi ASABRI, investasi bukan sekadar aktivitas keuangan, melainkan amanah besar untuk menjaga kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN Kemhan/Polri beserta keluarganya.

Dengan strategi investasi yang prudent dan berorientasi jangka panjang, ASABRI memastikan setiap dana dikelola secara bertanggung jawab dan berdaya guna.

Pendekatan asset and liability matching diterapkan untuk menjamin arus kas investasi yang stabil, sehingga setiap kewajiban pembayaran manfaat pesertadapat terpenuhi tepat waktu.

“Transformasi pengelolaan investasi ini memperkuat ketahanan perusahaan terhadap risiko, sekaligus menghadirkan kepastian manfaat yang berkelanjutan bagi peserta dari masa dinas aktif hingga pensiun," tutur Okki.