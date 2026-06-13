Asah Kemampuan Tempur, Korpasgat TNI AU Gelar Latihan Menembak Malam

jpnn.com - JAKARTA - Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI AU mempertajam kemampuan tempur personel di segala medan dengan menggelar latihan menembak malam.

Latihan menembak malam itu dilakukan oleh pasukan Resimen Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 2 Pasgat bersama Batalyon Arhanud 23 Pasgat di Lapangan Tembak Atmaji Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6).

Latihan menembak dimulai pada pukul 19.40 hingga 21.20 WITA dan dilanjutkan dengan evaluasi serta pengosongan senjata secara bersama-sama.

Baca Juga: Prajurit Korpasgat TNI AU Dikerahkan ke Lokasi Pesawat Jatuh di Maros

Dalam siaran pers Penerangan Korpasgat yang diterima di Jakarta, Sabtu, dijelaskan latihan dipimpin oleh Komandan Resimen Arhanud 2 Pasgat Kolonel Pas Dadang Hermawan.

"Kegiatan diikuti seluruh personel penembak gabungan dari Resimen Arhanud 2 Pasgat dan Batalyon Arhanud 23 Pasgat," sebut siaran pers Korpasgat itu.

Selama latihan pasukan menggunakan senjata laras panjang SS1 V1 dan SS2 V2 yang dilengkapi dengan perlengkapan kaca penglihatan malam atau Night Vision Goggles (NVG), ear muff, magazen, lesan, serta perlengkapan pendukung lainnya.

"Kegiatan berjalan dengan lancar dan aman karena seluruh personel mengikuti standar keselamatan yang berlaku," sebut siaran pers tersebut.

Dengan adanya latihan ini Korpasgat berharap seluruh pasukan memiliki kemampuan menembak yang baik, sehingga siap untuk diterjunkan dalam misi pertahanan ataupun penyerangan. (antara/jpnn)