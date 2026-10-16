Asap Karhutla Kepung Medan, Pertamina Patra Niaga Sumbagut Membagikan 2.200 Masker
jpnn.com, MEDAN - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus menunjukkan kepeduliannya melalui aksi sosial dan kemanusiaan dalam merespons kondisi yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Langkah ini diwujudkan melalui dukungan terhadap upaya perlindungan kesehatan warga di tengah kabut asap yang melanda Kota Medan, Sumatera Utara.
Sebagai bentuk kepedulian tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyalurkan bantuan, berupa 2.200 masker kepada masyarakat di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis (15/10).
Pembagian ribuan masker ini dilakukan sebagai langkah untuk membantu mengurangi risiko paparan kabut asap, khususnya bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu yang didampingi Wakil Ketua TP PKK Sumatera Utara Titiek Sugiharti Surya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara M. Faisal Hasrimy serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara Tuahta Ramajaya Saragih.
Kegiatan ini juga melibatkan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara.
Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Tuahta Ramajaya Saragih, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dalam penanganan dampak kabut asap di Kota Medan.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyalurkan bantuan, berupa 2.200 masker kepada masyarakat di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis (15/10).
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