Asap Karhutla Masih Pekat, Habib Aboe Bagikan Masker & Kopi ke Warga di Barabai

jpnn.com - BARABAI - Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi bersama PKS Muda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, membagikan masker dan kopi gratis kepada masyarakat di Lapangan Dwi Warna, Barabai, Sabtu (24/10) pagi.

Kegiatan itu sebagai bentuk perhatian dan kepedulian wakil rakyat dari Dapil I Kalsel ini terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih menyelimuti wilayah Barabai.

Dalam kegiatan itu, masker dibagikan kepada warga yang beraktivitas pada pagi hari agar mereka dapat lebih terlindungi dari paparan asap akibat karhutla.

“Pagi ini kami membagikan masker gratis kepada warga. Saya ingin mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran perlindungan diri. Jangan sampai jatuh sakit hanya karena mengabaikan penggunaan masker ketika asap sedang pekat seperti ini,” kata Habib Aboe dalam layanan pesan kepada JPNN, Sabtu (24/10).

Selain masker, kopi gratis juga disediakan bagi warga yang melintas di kawasan Lapangan Dwi Warna, Barabai. “Masker untuk membantu warga menjaga kesehatan, kopi ini sebagai teman pagi dan penyemangat agar masyarakat tetap semangat menjalankan aktivitasnya,” ungkapnya.

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan bahwa dampak karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga kesehatan dan kenyamanan masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari.

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“Dampak karhutla ini sangat nyata dirasakan oleh warga Barabai. Kami melihat sendiri, asap masih cukup pekat. Kondisi seperti ini tentu berisiko bagi kesehatan, terutama bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah,” tuturnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan kepedulian terhadap kesehatan harus dimulai dari langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan bersama. Salah satunya dengan penggunaan masker untuk perlindungan diri ketika harus beraktivitas di luar ruangan, meskipun masyarakat juga perlu mengurangi paparan asap sebisa mungkin.