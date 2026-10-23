Asap Karhutla OKI Mengarah ke Palembang, Polda Sumsel Tambah 400 Personel Pemadaman

jpnn.com - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terutama di kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan.

Langkah ini dilakukan menyusul analisis BMKG yang menunjukkan arah angin dari tenggara dan timur membawa asap kebakaran menuju Kota Palembang.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana mengatakan sebanyak 300 personel Brimob disiapkan untuk membantu pemadaman di kawasan hutan yang menjadi habitat satwa dilindungi tersebut. Kekuatan itu terdiri dari 200 personel BKO Mabes Polri dan 100 personel Brimob Polda Sumsel.

"Kami mengambil keputusan untuk menggerakkan personel yang fokusnya untuk pemadaman ke titik OKI karena tidak bisa mengesampingkan arah angin," kata Rony, Jumat (23/10/2026).

Selain pasukan Brimob, Polda Sumsel juga menggeser sekitar 100 personel dari sejumlah polres yang wilayahnya memiliki potensi karhutla relatif kecil. Tambahan personel tersebut difokuskan untuk membantu pemadaman di darat, khususnya di wilayah OKI yang masih mengalami kebakaran.

Rony menjelaskan, ratusan personel Brimob akan memperkuat tujuh posko aktif Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Suaka Margasatwa Padang Sugihan. Beberapa titik yang menjadi perhatian petugas antara lain, TP 950, TP 947, dan Posko Pangkalan Jirambah.

Penempatan pasukan akan dikoordinasikan dengan BKSDA agar pengerahan personel sesuai kebutuhan di lapangan. Petugas juga disiapkan untuk menjangkau titik api yang berada jauh di dalam kawasan hutan dan sulit diakses melalui jalur darat.

"Personel kami siap kurang lebih 300 Brimob jadi 200 dari Mabes Polri menunggu petunjuk BKSDA kira-kira mau diarahkan ke mana, di tengah hutan pun mereka siap," tegas Rony.