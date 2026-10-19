Asap Karhutla Sampai Jakarta, Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dan mitigasi terkait sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sempat terdeteksi di atmosfer atas wilayah Jabodetabek.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Cyril Raoul Hakim (Chico Hakim) mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan kesiapsiagaan penuh fasilitas kesehatan.

Sebanyak 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 Puskesmas pembantu (total 367 fasilitas) disiagakan untuk menangani potensi gangguan pernapasan atau ISPA.

“Dinas Kesehatan DKI Jakarta berkoordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan tersebut agar pelayanan kepada warga yang membutuhkan dapat diberikan secara sigap,” ucap Chico dalam keterangannya, pada Senin (19/10).

Di sisi pengendalian polusi, Pemprov DKI menyiapkan dan mengaktifkan penyemprotan water mist (kabut air) yang terpasang di 179 perangkat pada 145 gedung di berbagai lokasi.

“Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga tetap menjadi opsi yang disiapkan berkoordinasi dengan instansi terkait,” kata dia.

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Langkah-langkah itu dilakukan secara meski sebaran asap mulai menjauh, untuk membantu menekan polutan di udara.

Pemprov DKI terus melakukan pemantauan real-time melalui stasiun pemantau kualitas udara, sensor emisi, serta koordinasi erat dengan BMKG, BPBD DKI Jakarta, Dinas LingkunganHidup, dan Kementerian Lingkungan Hidup.