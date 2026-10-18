Asap Karhutla Sampai ke Jakarta, Kemenkes Minta Masyarakat Batasi Aktivitas di Luar

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya paparan asap dari kebakaran lahan dan hutan (karhutla) Pulau Kalimantan.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati di Jakarta mengatakan dampak paparan asap karhutla sangat luas dan dapat memicu berbagai gangguan kesehatan.

"Asap karhutla tidak hanya berdampak pada saluran pernapasan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan kulit serta memperburuk penyakit kronis," kata Widyawati di Jakarta, Sabtu (17/10).

Kemenkes mengidentifikasi sejumlah kelompok rentan yang memerlukan perlindungan ekstra dari dampak asap ini.



"Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus," kata dia.

Widyawati memaparkan imbauan Kemenkes untuk meminimalkan risiko kesehatan pada area terdampak antara lain, mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat indikator kualitas udara menunjukkan penurunan kualitas atau kategori tidak sehat.

Menggunakan masker saat terpaksa harus berada di luar rumah untuk mengurangi paparan partikel berbahaya.

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Terlebih menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan. Kemudian segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat apabila merasakan gangguan atau keluhan kesehatan.

"Perlindungan kesehatan masyarakat adalah prioritas pemerintah. Kemenkes bersama pemerintah daerah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan sehingga dampak kesehatan dapat diminimalkan," pungkas dia.(antara/jpnn)