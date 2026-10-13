Asap Karhutla Selimuti Negara Lain, Menko Polkam: Pemerintah Sudah Berupaya Maksimal

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menanggapi kritikan negara lain mengenai asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut dia, Pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani karhutla.

“Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah kebakaran hutan ini, tetapi kami sudah maksimal berupaya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan,” ucap Dudung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (12/10).

Dudung menyebutkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah pun telah mengerahkan berbagai unsur untuk mempercepat pemadaman sekaligus melakukan langkah mitigasi.

“Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin. Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit, baik TNI, Polri, termasuk seluruh komponen yang terlibat,” kata dia.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), untuk mendukung upaya penanganan di lapangan.

Dudung menjelaskan pemadaman saat ini lebih banyak dilakukan melalui operasi darat karena asap yang terlalu tebal menyulitkan jangkauan dari udara.