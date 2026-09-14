menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Asap Karhutla Terpantau di Kaltim, Menhut Instruksikan Petugas Langsung Bergerak

Asap Karhutla Terpantau di Kaltim, Menhut Instruksikan Petugas Langsung Bergerak

Asap Karhutla Terpantau di Kaltim, Menhut Instruksikan Petugas Langsung Bergerak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menhut Raja Juli bersama Kepala OIKN Basuki Hadimuljono terlihat terus memantau pemadaman api. Foto: Kemenhut.

jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja untuk mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Bukit Tengkorak, Kalimantan Timur, Senin (14/9).

Menhut Raja Juli saat melakukan pengecekan ditemani oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono.

Seusai meninjau, Sekjen PSI itu melihat asap putih yang membubung tinggi.

Baca Juga:

Menhut beserta rombongan tampak berhenti dan langsung mengecek ke lokasi. 

Pria asal Pekanbaru itu memanggil sejumlah anggota Manggala Agni Kemenhut, TNI, Polri yang tengah bertugas di sekitar lokasi.

Dia meminta agar petugas segera kembali untuk memadamkan api tersebut.

Baca Juga:

“Nyala lagi, mas, manggala Agni mana, turun lagi ajak temen-temennya yang lain. Berasap lagi,” ujar Menhut Raja Juli dalam siaran persnya, Senin.

“Tolong di koordinasikan turun lagi, Manggala Agni Kemenhut, TNI, Polri. Cari jalan yang paling dekat,” sambungnya.

Menhut Raja Juli bersama Kepala OIKN Basuki Hadimuljono terlihat terus memantau pemadaman api. Simak selengkapnya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI