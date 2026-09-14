Asap Karhutla Terpantau di Kaltim, Menhut Instruksikan Petugas Langsung Bergerak

jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja untuk mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Bukit Tengkorak, Kalimantan Timur, Senin (14/9).

Menhut Raja Juli saat melakukan pengecekan ditemani oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono.

Seusai meninjau, Sekjen PSI itu melihat asap putih yang membubung tinggi.

Menhut beserta rombongan tampak berhenti dan langsung mengecek ke lokasi.

Pria asal Pekanbaru itu memanggil sejumlah anggota Manggala Agni Kemenhut, TNI, Polri yang tengah bertugas di sekitar lokasi.

Dia meminta agar petugas segera kembali untuk memadamkan api tersebut.

“Nyala lagi, mas, manggala Agni mana, turun lagi ajak temen-temennya yang lain. Berasap lagi,” ujar Menhut Raja Juli dalam siaran persnya, Senin.

“Tolong di koordinasikan turun lagi, Manggala Agni Kemenhut, TNI, Polri. Cari jalan yang paling dekat,” sambungnya.