Asap Masih Berpotensi Selimuti Riau, 115 Hotspot Terdeteksi
jpnn.com, RIAU - Kondisi udara kabur akibat asap masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau pada Rabu (16/9/2026).
Fenomena tersebut diprakirakan berlangsung mulai pagi hingga dini hari dan berpotensi mengurangi jarak pandang masyarakat.
Forecaster On Duty Putri Santy S mengatakan potensi kekaburan udara akibat asap perlu menjadi perhatian masyarakat.
“Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap (smoke) yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang,” ungkap Putri Santy S.
Menurutnya, prakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Riau yakni kondisi udara pada pagi hingga siang hari diprediksi kabur hingga berawan.
Pada periode tersebut, terdapat potensi kekaburan udara yang disebabkan asap atau smoke.
Kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada sore hingga malam hari.
Udara diprakirakan kabur hingga cerah berawan, dengan potensi asap yang masih dapat memengaruhi jarak pandang.
Kondisi udara kabur akibat asap masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau pada Rabu (16/9/2026).
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