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Asap Pekat yang Menyelimuti Palembang tak Sebanding dengan 3 Titik Karhutla di Sumsel

Asap Pekat yang Menyelimuti Palembang tak Sebanding dengan 3 Titik Karhutla di Sumsel
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Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang juga Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang Kemas Haikal mendampingi pejabat terkait saat meninjau salah satu lokasi kebakaran di Palembang. Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Palembang ternyata tiak sebanding dengan jumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten dan kota di Sumsel.

Dari 66 kejadian karhutla yang tercatat di Sumatera Selatan pada 6 Oktober 2026, hanya tiga titik yang berada di Kota Palembang. Sementara 63 kejadian lainnya berada di luar wilayah Palembang.

Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa asap pekat yang menyelimuti Palembang dalam beberapa hari terakhir berasal dari karhutla di luar kota dan terbawa angin.

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Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang juga Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang Kemas Haikal menegaskan tiga titik karhutla yang berada di wilayah Palembang telah ditangani petugas.

"Jadi bukan dari kebakaran lahan di dalam Kota Palembang," tegas Haikal, Rabu (7/10/2026) sore.

Haikal mengatakan petugas telah melakukan pemadaman sejak Selasa sore hingga tiga titik api tersebut berhasil dikendalikan.

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"Petugas kami terus berjibaku memadamkan lahan yang terbakar," kata Haikal.

Berdasarkan data pembaruan pemadaman pada hari ini, tiga lokasi karhutla tersebut berada di Kecamatan Sukarami dan Kertapati.

Asap pekat yang menyelimuti Kota Palembang berapa hari terakhir bukan berasal dari Palembang. Namun, merupakan kiriman asap karhutla dari daerah di Sumsel.

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