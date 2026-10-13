Asap Terlalu Tebal, Pemadaman Karhutla Kini Bergantung pada Operasi Darat
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan saat ini lebih banyak mengandalkan penanganan dari darat.
Hal tersebut karena kondisi di sejumlah lokasi sulit dijangkau menggunakan helikopter.
“Karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal,” ucap Dudung usai rapat penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, pada Senin (12/10).
Menurut dia, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani karhutla.
Prabowo disebut telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi kebakaran tersebut.
“Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin. Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit, baik TNI, Polri, termasuk seluruh komponen yang terlibat,” kata dia.
Dia menjelaskan penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui pemadaman, tetapi juga mencakup langkah mitigasi, termasuk upaya pengendalian cuaca yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah wilayah yang menjadi konsentrasi penanganan karhutla.
Dudung Abdurachman mengatakan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan saat ini lebih banyak mengandalkan penanganan dari darat.
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