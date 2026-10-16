ASCO Automotive Buka Diler Lepas Pertama di Pusat Perbelanjaan

jpnn.com, JAKARTA BARAT - PT ASCO Performa Auto bersama Lepas Indonesia kembali memperluas jaringannl layananya melalui kehadiran diler Lepas ASCO Puri Indah di Jakarta Barat pada Kamis (15/10).

Pembukaan gerai baru itu menjadi langkah Lepas untuk bisa mendekatkan diri kepada masyarakat.

Selain itu, diler Lepas ASCO Puri Indah ini menjadi yang pertama hadir di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri

Berlokasi di Jalan Puri Indah Raya, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, diler ini merupakan gerai kedua di Jakarta yang dikelola Asco Automotive, setelah Fatmawati, Jakarta Selatan.

Presiden Direktur Asco Automotive Group Alvina Atmadja mengungkapkan kehadiran diler ini merupakan bentuk komitmennya untuk bisa mendakatkan diri kepada konsumen, khususnya di Jakarta Barat dan sekitarnya.

Alvina berkomitmen akan terus melakukan ekspansi di seluruh Indonesia. Dalam waktu dekat, lanjutnya, pihaknya akan menghadirkan diler Lepas di Pasar Minggu.

"Kami akan terus mengembangkan jaringan kami. Karena bagi kami persiapan bisnis adalah menyajikan standar pelayanan terbaik demi memastikan seluruh alur kepemilikan kendaraan berlangsung mudah,” kata dia di sela acara peresmian diler ASCO Puri Indah.

Lepas ASCO Puri Indah berdiri di atas lahan 708,41 meter persegi dengan luas bangunan 458,41 meter persegi itu dilengkapi VIP Negotiation Room, comfortable waiting room, serta customer lounge.