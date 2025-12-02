ASDP Bergerak Cepat Bantu Pemulihan Sumatra, Salurkan Bantuan Lewat Program TJSL

jpnn.com, JAKARTA - Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa hari terakhir membawa dampak yang tidak ringan bagi kehidupan masyarakat.

Rumah yang terendam banjir, akses jalan yang tertutup longsor, hingga listrik dan jaringan komunikasi yang belum stabil menjadi tantangan besar yang harus dihadapi banyak keluarga.

Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bergerak cepat menghadirkan dukungan nyata, memastikan masyarakat tidak melewati masa pemulihan ini sendirian.

Baca Juga: ASDP Ingatkan Pengguna Jasa Utamakan Keselamatan di Tengah Cuaca Ekstrem di Sumatra

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), ASDP menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan total dukungan sebesar Rp 185 juta.

Bantuan tersebut dialokasikan ke beberapa cabang ASDP di wilayah terdampak: Padang dan Sibolga telah menyalurkan bantuannya kepada warga.

Baca Juga: ASDP Resmi Operasikan Layanan Kapal Express II di 2 Dermaga Merak

Sementara dukungan untuk Singkil dan Banda Aceh menyusul dalam waktu dekat.

ASDP juga berkolaborasi bersama Kementerian Perhubungan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.