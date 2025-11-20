ASDP Beri Diskon Tarif hingga 19 Persen untuk Penyeberangan Akhir Tahun

jpnn.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan memberikan diskon tarif hingga 19 persen untuk layanan penyeberangan selama periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Kebijakan tersebut sebagai bentuk dukungan nyata ASDP terhadap program stimulus ekonomi di sektor transportasi yang diluncurkan pemerintah sebagai upaya mendorong pergerakan masyarakat dan memperkuat daya beli di penghujung tahun.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyebut diskon berlaku bagi sekitar 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan di seluruh lintasan yang telah ditetapkan.

Dia menyampaikan langkah ini merupakan wujud sinergi ASDP dengan Pemerintah untuk memberikan stimulus langsung kepada masyarakat sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati perjalanan akhir tahun dengan lebih terjangkau. Melalui stimulus tarif ini, ASDP berkontribusi memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membantu mendorong aktivitas ekonomi dan wisata di berbagai daerah,” ujar Heru dalam keterangannya, Kamis (20/11).

Pemberlakuan diskon tarif ini berdasar pada terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor. 10/DI-BP/X/2025 tentang Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara Sektor Transportasi dalam Pemberian Diskon Tarif Transportasi untuk Stimulus Ekonomi Periode Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menyusul telah terbitnya SKB, ASDP segera melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan kesiapan layanan dan operasional di seluruh lintasan yang akan menerapkan program ini.