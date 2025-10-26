ASDP Hadirkan Perjalanan Nyaman di Lintasan Ajibata–Ambarita, Tarifnya Cuma Sebegini

jpnn.com, SAMOSIR - PT ASDP Indonesia Ferry menghadirkan akses yang lancar dan nyaman melalui lintasan Ajibata – Ambarita, jalur vital yang menjadi gerbang utama menuju Pulau Samosir.

Bagi wisatawan, perjalanan melintasi Danau Toba bukan sekadar perpindahan dari satu titik ke titik lain, tetapi pengalaman menyatu dengan alam dan budaya Batak yang memesona.

Di balik kemudahan itu, ASDP memainkan peran strategis dalam memastikan setiap perjalanan berlangsung selamat, efisien, dan menyenangkan.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menuturkan kehadiran ASDP di Kawasan Danau Toba merupakan bagian dari upaya besar BUMN ini dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pariwisata nasional.

“Kehadiran kami di wilayah Sumatera, khususnya di Kawasan Danau Toba, adalah wujud nyata dukungan ASDP terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan. Melalui layanan yang andal, aman, dan nyaman, kami ingin memastikan setiap wisatawan dapat menikmati keindahan Pulau Samosir dengan mudah,” ujar Heru.

Heru menambahkan, meningkatnya aksesibilitas wisata akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. “Ketika wisata berkembang, roda ekonomi berputar, dan masyarakat sekitar ikut menikmati manfaatnya,” imbuhnya.

General Manager ASDP Cabang Danau Toba, Mario Sardadi, menuturkan ASDP mengoperasikan dua kapal utama di lintasan ini, yakni KMP Ihan Batak dan KMP Pora-Pora.

Keduanya melayani penyeberangan secara rutin setiap hari mulai pukul 07.30 WIB.