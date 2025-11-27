menu
ASDP Ingatkan Pengguna Jasa Utamakan Keselamatan di Tengah Cuaca Ekstrem di Sumatra
KMP Ambu-Ambu dijadwalkan kembali melayani rute Padang–Siberut. ASDP mengingatkan pengguna jasa mengutamakan keselamatan di tengah cuaca ekstrem di wilayah Sumatra. Foto: Dokumentasi ASDP

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi cuaca ekstrem yang berlangsung di sejumlah wilayah Sumatra.

Hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir memengaruhi kelancaran akses darat dan aktivitas masyarakat, termasuk di wilayah Singkil, Sibolga, Padang, dan Aceh.

ASDP memastikan di tengah situasi tersebut, langkah-langkah penanganan terus dilakukan agar layanan penyeberangan tetap berjalan aman dan terkendali.

BMKG melaporkan cuaca ekstrem dipengaruhi perkembangan Bibit Siklon Tropis 95B serta memasuki periode puncak musim hujan November 2025–Februari 2026, terutama di wilayah barat Indonesia.

Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya beberapa jalur darat, termasuk ruas-ruas yang menghubungkan Langsa, Bireun, Sibolga, serta beberapa daerah di Sumatera Barat.

ASDP terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk KSOP, BMKG, dan pemerintah daerah, untuk memastikan seluruh keputusan operasional mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelayakan cuaca terbaru.

Direktur Operasi dan Transformasi ASDP Rio Lasse menyampaikan empati atas kondisi yang tengah dialami masyarakat.

ASDP mengingatkan pengguna jasa mengutamakan keselamatan di tengah cuaca ekstrem dan gangguan mobilitas di wilayah Sumatra

