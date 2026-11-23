jpnn.com, BANYUWANGI - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, menyiapkan 28 kapal per hari dengan target 420 perjalanan (trip) pada angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Total ada 57 unit kapal reguler yang disiagakan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.

General PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Media Syahrianto di Banyuwangi, Senin, menyampaikan untuk mendukung kesiapan angkutan "Nataru" 57 kapal disiapkan, dengan rencana pengoperasian 28 kapal per hari dan target 420 perjalanan atau trip per hari dalam kondisi normal.

"Kesiapan Natal dan tahun baru turut didukung optimalisasi kapal berkapasitas besar, penerapan pola tiba bongkar berangkat atau TBB sesuai kebutuhan, serta penguatan koordinasi operasional bersama regulator dan aparat kepolisian," ujarnya.

Menurut Media, penambahan buffer zone atau zona penyangga menjadi salah satu langkah konkret ASDP untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang.

ASDP telah menyiapkan dua tambahan lokasi "buffer zone" di kawasan Ketapang, yakni di area Pupuk Indonesia dan area ex-Pupuk Sriwidjaja.

Zona penyangga di lahan Pupuk Indonesia terletak di sekitar kawasan Watu Dodol atau berjarak 7,5 km dari Tollgate Pelabuhan Ketapang dan dapat menampung kurang lebih 375 unit truk besar. Sedangkan di zona penyangga bekas gudang pengantongan Pupuk Sriwidjaja berada persis sebelum Pelabuhan Tanjung Wangi atau berjarak 1,5 km dan memiliki kapasitas hingga 227 unit truk.

"Dengan tersedianya ruang penyangga tambahan, pengaturan kendaraan diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan terkoordinasi, sehingga aktivitas pelayanan penyeberangan tetap dapat berjalan optimal," kata Media.

Ia menambahkan, proyeksi pergerakan kendaraan dari arah Pelabuhan Gilimanuk (Bali) diperkirakan mencapai puncaknya pada 28 Desember 2026, sedangkan dari arah Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) puncak pergerakan diprediksi terjadi pada 4 Januari 2027.