ASDP Konsisten Membantu Masyarakat Terdampak Bencana di Berbagai Wilayah

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry konsisten hadir membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menekankan kepedulian terhadap sesama merupakan nilai yang melekat pada identitas perusahaan.

Heru menambahkan, kontribusi ASDP juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

“ASDP bukan sekadar operator penyeberangan, tetapi juga agen perubahan sosial. Dukungan kemanusiaan yang kami berikan selaras dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Belum lama ini aksi nyata yang dilakukan, penyaluran bantuan bagi korban kebakaran di Sorowako, Luwu Timur, pada 27 Agustus 2025.

Musibah tersebut menghanguskan puluhan rumah dan memaksa banyak keluarga mengungsi ke rumah warga, rumah ibadah, hingga kapal feri yang bersandar di dermaga.

ASDP menyalurkan berbagai kebutuhan pokok, antara lain 55 karung beras, 55 rak telur, 55 bungkus gula pasir, 50 dus mi instan, 55 bungkus minyak goreng, dan 50 kaleng susu kental manis.