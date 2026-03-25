menu
JPNN.comJPNN.com
ASDP Operasikan Pelabuhan 24 Jam, Perkuat Konektivitas dan Logistik di Kawasan Timur

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan layanan penyeberangan di kawasan Timur.

jpnn.com, AMBON - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) hadir bukan sekadar sebagai operator penyeberangan, tetapi sebagai penghubung utama yang memastikan kehidupan tetap bergerak, ekonomi terus berdenyut, dan masyarakat dapat pulang dengan aman dan nyaman.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan peningkatan pergerakan penumpang dan kendaraan di wilayah Timur direspons dengan kesiapan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan lapangan.

Kesiapan tersebut mencakup penguatan operasional, peningkatan layanan, hingga koordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Wilayah Timur memiliki peran strategis dalam menjaga konektivitas nasional, terutama saat mudik Lebaran. Kami memastikan tidak hanya kapasitas yang memadai, tetapi juga layanan yang responsif dan selaras dengan dinamika di lapangan,” ujar Heru.

Lebih dari itu, berbagai upaya peningkatan layanan yang dilakukan ASDP di wilayah cabang Timur telah memberikan dampak nyata.

Salah satunya melalui penerapan operasional pelabuhan 24 jam selama periode Angkutan Lebaran, yang terbukti mampu meningkatkan kelancaran arus penumpang dan kendaraan, meminimalisir antrean, serta memberikan fleksibilitas waktu perjalanan bagi masyarakat.

Kebijakan ini juga berkontribusi pada terjaganya distribusi logistik dan aktivitas ekonomi antarwilayah yang tetap berjalan optimal selama masa libur panjang.

ASDP menegaskan komitmennya dalam menjaga kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan layanan penyeberangan di kawasan Timur

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI