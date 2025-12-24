menu
ASDP Pastikan Rantai Logistik Nasional Tetap Bergerak Saat Puncak Arus Libur Nataru

ASDP Pastikan Rantai Logistik Nasional Tetap Bergerak Saat Puncak Arus Libur Nataru

ASDP Pastikan Rantai Logistik Nasional Tetap Bergerak Saat Puncak Arus Libur Nataru
PT ASDP Indonesia Ferry mencatat lonjakan signifikan pergerakan truk logistik di empat pelabuhan utama lintasan strategis Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk pada H-2 Nataru. Foto: Dokumentasi ASDP

jpnn.com, JAKARTA - Aktivitas logistik nasional justru menunjukkan denyut yang semakin kuat menjelang puncak arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

PT ASDP Indonesia Ferry mencatat lonjakan signifikan pergerakan truk logistik di empat pelabuhan utama lintasan strategis Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk pada H-2 Nataru.

Hal ini menegaskan peran vital penyeberangan dalam menjaga kelancaran rantai pasok nasional.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan meningkatnya mobilisasi truk logistik di tengah arus puncak liburan menjadi indikator kuat tingginya kebutuhan distribusi barang antarwilayah.

Di saat mobilitas masyarakat meningkat, kebutuhan pasokan logistik justru tak boleh terhenti.

“Lonjakan pergerakan truk logistik di keempat lintasan utama ini menunjukkan betapa strategisnya peran ASDP dalam memastikan distribusi barang tetap berjalan optimal. Kami berkomitmen menjaga kelancaran mobilisasi pasokan, sekalipun berhadapan dengan arus puncak Nataru,” ujar Heru dalam keterangannya, Rabu (24/12).

Berdasarkan data Posko Cabang Merak, pada lintasan Jawa–Sumatera yang meliputi Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara, jumlah truk yang menyeberang pada H-2 tercatat mencapai 3.620 unit.

