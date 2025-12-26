ASDP: Puncak Arus Natal Terkelola, 15 Lintasan Pantauan Nasional Terkendali

jpnn.com, MERAK-BAKAUHENI - PT ASDP Indonesia Ferry memastikan layanan penyeberangan pada puncak arus berangkat Natal 2025 di 15 lintasan pantauan nasional dan pelabuhan perbantuan berjalan lancar, aman, dan terkendali.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan secara umum layanan penyeberangan arus berangkat Natal berada dalam kondisi terkendali, terutama pada lintasan utama Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.

Meski terjadi peningkatan signifikan mobilitas masyarakat, operasional di kedua lintasan strategis tersebut tetap berjalan stabil melalui pengaturan jadwal kapal, kesiapan armada, serta pengendalian arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan.

Heru menjelaskan lintasan penyeberangan Jawa–Sumatera dan Jawa–Bali hingga saat ini masih menjadi lintasan tersibuk, sekaligus barometer nasional pergerakan masyarakat, baik untuk kepentingan libur Natal maupun distribusi logistik.

Oleh karena itu, ASDP memprioritaskan penguatan operasional di kedua koridor utama tersebut guna menjaga keseimbangan antara kelancaran arus penumpang dan kelangsungan distribusi barang antarwilayah.

Berdasarkan data Posko ASDP selama 24 jam periode 25 Desember 2025 pukul 00.00–23.59 WIB (H), tercatat 994 trip kapal beroperasi di 15 lintasan pantauan nasional dan pelabuhan perbantuan.

Secara keseluruhan, total kendaraan yang menyeberang mencapai 44.004 unit, atau meningkat 4,5% dibandingkan 42.112 unit pada periode yang sama tahun lalu.

Heru juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendukung kelancaran arus berangkat Angkutan Natal dan Tahun Baru.