ASDP Raih Empat Penghargaan IQSA 2026

jpnn.com - JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meraih pengakuan atas komitmennya dalam memperkuat aspek keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan bisnis.

Dalam ajang Indonesia QHSE for Business Sustainability Awards 2026 (IQSA Awards 2026), ASDP berhasil membawa pulang empat penghargaan.

Penghargaan yang diterima ASDP meliputi The Best Corporate Commitment to QHSE & Sustainable Transportation, The Best QHSE Innovation & Digital Transformation, serta The Best Regulatory Compliance & Safety Assurance. Selain itu, Direktur Utama ASDP Heru Widodo turut meraih penghargaan The Best CEO in QHSE Excellent 2026.

"Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya ASDP dalam membangun budaya keselamatan, menghadirkan inovasi, serta memastikan layanan penyeberangan yang aman, andal, dan berkelanjutan," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo, Jumat (4/9).

Sebagai perusahaan yang mengoperasikan lebih dari 160 kapal dan melayani lebih dari 300 rute di 37 pelabuhan, ASDP menghadapi berbagai tantangan operasional, mulai dari pengelolaan kapal, pelabuhan, mobilitas penumpang dan kendaraan, hingga pengelolaan kawasan. Karena itu, ASDP menjadikan Health, Safety, Security and Environment (HSSE) sebagai bagian penting dari strategi operasional dan keberlanjutan perusahaan.

ASDP menerapkan prinsip leading HSSE from the top dengan memastikan kepemimpinan keselamatan berjalan hingga lini operasional.

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Implementasi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti Gemba Walk, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), rapat P2K3, serta komunikasi dan konsultasi K3 secara berkala.

Penguatan budaya keselamatan juga dilakukan melalui penerapan konsep 5R, nilai 3S (Safety, Security, Service), serta perilaku 3J, yaitu Jaga Diri, Jaga Alat, dan Jaga Lingkungan.