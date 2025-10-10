ASDP Raih Penghargaan Inter–Island Transport & Logistic Connectivity of the Year di ILA 2025
jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry meraih penghargaan Inter–Island Transport & Logistic Connectivity of the Year dalam ajang Indonesia Logistics Award (ILA) 2025, yang digelar oleh Supply Chain Indonesia (SCI), pada Kamis (9/10).
Bagi ASDP, penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, melainkan cerminan dari semangat dan dedikasi yang telah mengakar sejak lebih dari lima dekade lalu menghubungkan pulau-pulau, menyatukan kehidupan, dan menggerakkan roda ekonomi bangsa.
Dari barat hingga timur, dari Sabang sampai Merauke, kapal-kapal ASDP terus berlayar membawa harapan dan keberlanjutan.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan penghargaan ini menjadi bukti nyata kesungguhan ASDP dalam memperkuat konektivitas lintas wilayah.
“Kami percaya akses mobilitas yang merata adalah kunci pemerataan ekonomi. Melalui jaringan pelabuhan dan kapal penyeberangan yang terus berkembang, ASDP berupaya memastikan masyarakat di seluruh pelosok negeri dapat menikmati kemudahan bergerak, berdagang, dan bertumbuh bersama,” ujar Heru.
Penghargaan Inter–Island Transport & Logistic Connectivity of the Year diberikan kepada perusahaan yang dinilai berhasil menghadirkan terobosan strategis dalam memperkuat rantai logistik nasional, mulai dari pengelolaan layanan, peningkatan infrastruktur, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam sistem transportasi antarpulau.
Sementara itu, Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi mengapresiasi kontribusi ASDP sebagai salah satu aktor penting dalam rantai logistik nasional.
ASDP dinilai berhasil menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan strategis yang menyatukan layanan publik dan orientasi bisnis secara seimbang.
PT ASDP Indonesia Ferry kembali menunjukkan perannya sebagai penghubung utama mobilitas dan logistik antar pulau di Indonesia.
