ASDP Resmi Operasikan Layanan Kapal Express II di 2 Dermaga Merak

jpnn.com, MERAK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melaksanakan go-live perdana layanan kapal express yang kini beroperasi melalui dua dermaga sekaligus, yakni Dermaga VI Merak dan Dermaga I Merak.

Kehadiran dua titik layanan itu semakin memperkuat upaya menghadirkan perjalanan yang cepat, tertib, dan responsif pada salah satu jalur penyeberangan tersibuk nasional.

Direktur Teknik ASDP, Nana Sutisna menyampaikan apresiasi atas kelancaran operasional perdana.

Dia menilai keberhasilan itu merupakan hasil kolaborasi solid antara ASDP, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kami bersyukur proses go-live berjalan mulus dan mendapat respons positif dari pengguna jasa. Ini buah kolaborasi yang kuat untuk menghadirkan mobilitas masyarakat yang lebih cepat dan nyaman,” ujar Nana.

Pada pelaksanaannya, layanan express di kedua sisi Merak–Bakauheni berhasil menyeberangkan 13 penumpang dan 83 unit kendaraan, dengan waktu pelayaran sekitar 1,5 jam, menandai awal yang positif bagi ritme layanan yang ditingkatkan ini.

Dalam mendukung kelancaran operasi layanan express, BPTD Kelas II Banten menjadwalkan pengoperasian empat kapal per hari dari Merak dan Bakauheni.

Armada yang disiagakan meliputi KMP Virgo 18, KMP Athaya, KMP SMS Sagita, KMP Kirana IX, KMP Elysia, KMP Suki 2, KMP Trimas Kanaya, KMP Windu Karsa Pratama, KMP Safira Nusantara, KMP Calisha, dan KMP Eirene.