ASDP Resmi Operasikan Layanan Kapal Express II di 2 Dermaga Merak
jpnn.com, MERAK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melaksanakan go-live perdana layanan kapal express yang kini beroperasi melalui dua dermaga sekaligus, yakni Dermaga VI Merak dan Dermaga I Merak.
Kehadiran dua titik layanan itu semakin memperkuat upaya menghadirkan perjalanan yang cepat, tertib, dan responsif pada salah satu jalur penyeberangan tersibuk nasional.
Direktur Teknik ASDP, Nana Sutisna menyampaikan apresiasi atas kelancaran operasional perdana.
Dia menilai keberhasilan itu merupakan hasil kolaborasi solid antara ASDP, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami bersyukur proses go-live berjalan mulus dan mendapat respons positif dari pengguna jasa. Ini buah kolaborasi yang kuat untuk menghadirkan mobilitas masyarakat yang lebih cepat dan nyaman,” ujar Nana.
Pada pelaksanaannya, layanan express di kedua sisi Merak–Bakauheni berhasil menyeberangkan 13 penumpang dan 83 unit kendaraan, dengan waktu pelayaran sekitar 1,5 jam, menandai awal yang positif bagi ritme layanan yang ditingkatkan ini.
Dalam mendukung kelancaran operasi layanan express, BPTD Kelas II Banten menjadwalkan pengoperasian empat kapal per hari dari Merak dan Bakauheni.
Armada yang disiagakan meliputi KMP Virgo 18, KMP Athaya, KMP SMS Sagita, KMP Kirana IX, KMP Elysia, KMP Suki 2, KMP Trimas Kanaya, KMP Windu Karsa Pratama, KMP Safira Nusantara, KMP Calisha, dan KMP Eirene.
ASDP melaksanakan go-live perdana layanan kapal express yang kini beroperasi melalui dua dermaga sekaligus, yakni Dermaga VI Merak dan Dermaga I Merak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tingkatkan Kelancaran Penyeberangan Jelang Nataru, ASDP Operasikan Layanan Kapal Express
- 5 Berita Terpopuler: Update Bencana Sumut, Pak Prabowo dapat Surat, Tolong Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra
- KPK Respons Rehabilitasi Ira Puspadewi dari Prabowo, Jelaskan Dugaan Kerugian Negara
- ASDP Ingatkan Pengguna Jasa Utamakan Keselamatan di Tengah Cuaca Ekstrem di Sumatra
- Rehabilitasi Ira
- Momen Tangis Haru Keluarga Eks Dirut ASDP Mendengar Pengumuman Rehabilitasi dari Prabowo