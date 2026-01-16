ASEAN Championship 2026: Menanti Sentuhan John Herdman, Optimisme Timnas Indonesia Meningkat

jpnn.com - Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga perdana ASEAN Championship 2026 dengan menghadapi Kamboja.

Skuad Garuda akan menjalani pertandingan kandang pada 27 Juli mendatang melawan tim berjuluk Angkor Warriors itu.

ASEAN Championship 2026 juga menandai era baru Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Herdman.

Pelatih kelahiran 19 Juli 1975 itu resmi menjadi nahkoda baru Rizky Ridho dan kolega di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala Tiger dan Piala AFF tersebut.

Datang dengan pengalaman di sepak bola pria maupun wanita, Herdman menatap turnamen ini dengan optimisme.

Juru taktik asal Consett itu menilai Timnas Indonesia memiliki peluang untuk berbicara banyak dengan komposisi pemain yang dimiliki saat ini.

Pengalaman melangkah hingga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 juga dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk membuka peluang meraih gelar juara ASEAN Championship untuk kali pertama.

"Indonesia baru melewati fase kualifikasi Piala Dunia 2026 yang cukup berat."