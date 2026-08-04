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ASEAN Championship 2026: Timnas Indonesia Dicukur Vietnam, Erick Thohir Kirim Pesan Harapan

ASEAN Championship 2026: Timnas Indonesia Dicukur Vietnam, Erick Thohir Kirim Pesan Harapan
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Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang ASEAN Championship 2026 melawan Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para  penggemar tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang masih berjuang di ASEAN Championship 2026.

Langkah Rizky Ridho dan kolega sempat terhambat setelah kalah 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026).

Gawang Indonesia yang dikawal Nadeo Argawinata dibobol Nguyen Van Vi pada menit ke-6, Nguyen Hai Long (15'), dan Nguyen Xuan Son (71').

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Meski kalah, peluang skuad asuhan John Herdman untuk lolos ke semifinal masih terbuka.

Pasalnya, Timnas Indonesia hanya terpaut satu poin dari Vietnam dan Singapura yang menempati posisi pertama dan kedua klasemen Grup A.

"Semua harus mengakui bahwa Vietnam adalah tim yang kuat dan memiliki sejarah solid. Mereka telah membuktikan kapasitasnya dengan tiga kali menjuarai Piala AFF."

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"Saya percaya masih ada peluang. Karena ini turnamen yang berbeda, mudah-mudahan saat menghadapi Singapura nanti kami bisa bangkit," ujar Erick.

Kekalahan dari Vietnam menjadi tamparan keras bagi Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026.

Ketum PSSI, Erick Thohir meminta fan terus dukung perjuangan Timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 kendati telan kekalahan dari Vietnam

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