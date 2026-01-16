menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » ASEAN Championship 2026: Timnas Singapura Lebih Pede di Tangan Gavin Lee

ASEAN Championship 2026: Timnas Singapura Lebih Pede di Tangan Gavin Lee

ASEAN Championship 2026: Timnas Singapura Lebih Pede di Tangan Gavin Lee
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Singapura, Gavin Lee saat menghadiri acara undian ASEAN Championship 2026 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (15/1). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Singapura percaya diri menghadapi ASEAN Championship 2026 di bawah kepemimpinan Gavin Lee.

Pelatih kelahiran 8 September 1990 itu menjadi bagian sejarah tim Negeri Singa seusai mengantarkan Irfan Fandi dan kolega ke Piala Asia 2027.

Kesuksesan tersebut membuat pria berusia 35 tahun itu mendapatkan tugas berat pada ajang akbar sepak bola antarnegara Asia Tenggara.

Baca Juga:

Gavin sendiri tidak mau ambil pusing menghadapi ASEAN Championship 2026 mengingat Singapura sejauh ini tengah dalam tren positif.

Terlebih Singapura punya rekor bagus pada ajang yang dulu bernama Piala AFF tersebut dengan menjadi empat kali juara.

Raihan tersebut menjadi motivasi untuk bisa kembali mengukir sejarah baru untuk sepak bola di Negeri Singa tersebut.

Baca Juga:

?“Sekarang kami punya mental yang sangat bagus. Tembus Piala Asia 2027 merupakan contoh bagaimana kami antusias menatap ASEAN Championship 2026.”?

“Tentu kami ingin mempersiapkan diri menghadapi ajang ASEAN Championship 2026. Turnamen ini menjadi ajang persiapan kami menuju Piala Asia 2027,” ujar Gavin.

Singapura percaya diri menghadapi ASEAN Championship 2026 di bawah kepemimpinan Gavin Lee

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI