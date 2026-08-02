ASEAN Championship 2026: Vietnam Anggap Laga Kontra Timnas Indonesia Hidup-Mati

jpnn.com - Vietnam akan menjalani laga hidup dan mati melawan Timnas Indonesia pada lanjutan fase grup ASEAN Championship 2026.

Pelatih Vietnam Kim Sang-sik menegaskan timnya membutuhkan kemenangan demi menjaga asa menembus babak semifinal.

Posisi The Golden Star Warriors belum sepenuhnya aman setelah pada laga sebelumnya ditahan imbang Singapura dengan skor 0-0.

Hasil tersebut membuat juara bertahan Piala AFF itu tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan koleksi empat poin, di bawah Singapura dan Indonesia.

"Laga besok sangat penting bagi kami karena akan menentukan peluang lolos ke babak berikutnya."

"Pertandingan ini tidak mudah karena kami bermain tandang jadi kami harus fokus secara fisik maupun mental," ujar manajer asal Korea itu.

Juru taktik kelahiran 17 Desember 1976 itu bertekad membawa Vietnam meraih hasil maksimal meski harus bermain di hadapan penggemar Timnas Indonesia.

Dengan persiapan yang telah dilakukan, Kim berharap Nguyen Quang Hai dan kolega mampu mewujudkan target meraih tiga poin.