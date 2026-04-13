ASEAN Championship U-17 2026: Brace Putu Ekayana Bawa Timnas Indonesia Hajar Timor Leste
jpnn.com - Timnas Indonesia mengawali perjuangan di ASEAN Championship U-17 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Timor Leste.
Berlaga di Stadion Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4/2026), skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto menang telak empat gol tanpa balas.
Gol-gol Garuda Muda dicetak melalui brace Putu Ekayana pada menit ke-6 dan 17'.
Adapun dua gol tambahan lainnya diciptakan Ridho pada menit ke-36 serta Dava Yunna (42').
Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Noah Leo Duvert dan kawan-kawan yang akan melawan Malaysia, Sabtu (16/4/2026).
Timnas Indonesia perlu mewaspadai kebangkitan Malaysia setelah pada laga perdana Tim Negeri Jiran kalah 0-4 dari Vietnam.
Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship U-17 2026.(mcr16/jpnn)
Hasil lengkap Grup A ajang ASEAN Championship U-17 2026
- Vietnam 4-0 Malaysia Le Sy Bach (11, 27), Nguyen Van Duong (38), Nguyen Manh Cuong (56)
- Timnas Indonesia 4-0 Timor Leste Putu Ekayana (6, 17), Ridho (36), Dava Yunna (42)
Brace Putu Ekayana membawa Timnas Indonesia mengawali ASEAN Championship U-17 2026 dengan kemenangan telak lawan Timor Leste, Senin (13/4)
Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal
- FIFA Series 2026: Garuda Pertiwi Kalah Telak, Desakan Liga Putri Kembali Bergema
- ASEAN Futsal Championship 2026 : Timnas Indonesia Tetap Tuai Apresiasi Meski Hanya Runner up
- Brace Andarias Kareth Antar Timnas Indonesia ke Final ASEAN Futsal Championship 2026”
- Daftar Nama Pemain Timnas U-17 Indonesia untuk Piala AFF, Lihat Jadwal Pertandingan
- Timnas Futsal Indonesia dan Australia Tembus Semifinal, Malaysia Pulang Kampung
- Ivar Jenner Kembali dari Timnas Indonesia, Pelatih Dewa United Beri Catatan Kritis