menu
JPNN.comJPNN.com
ASEAN Championship U-17 2026: Brace Putu Ekayana Bawa Timnas Indonesia Hajar Timor Leste

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi Putu Ekayana (tengah) seusai mencetak gol pada ajang ASEAN Championship U-17 2026 melawan Timor Leste di Stadion Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4). Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com - Timnas Indonesia mengawali perjuangan di ASEAN Championship U-17 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Timor Leste.

Berlaga di Stadion Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4/2026), skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto menang telak empat gol tanpa balas.

Gol-gol Garuda Muda dicetak melalui brace Putu Ekayana pada menit ke-6 dan 17'.

Baca Juga:

Adapun dua gol tambahan lainnya diciptakan Ridho pada menit ke-36 serta Dava Yunna (42').

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Noah Leo Duvert dan kawan-kawan yang akan melawan Malaysia, Sabtu (16/4/2026).

Timnas Indonesia perlu mewaspadai kebangkitan Malaysia setelah pada laga perdana Tim Negeri Jiran kalah 0-4 dari Vietnam.

Baca Juga:

Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship U-17 2026.(mcr16/jpnn)

Hasil lengkap Grup A ajang ASEAN Championship U-17 2026

  • Vietnam 4-0 Malaysia Le Sy Bach (11, 27), Nguyen Van Duong (38), Nguyen Manh Cuong (56)
  • Timnas Indonesia 4-0 Timor Leste Putu Ekayana (6, 17), Ridho (36), Dava Yunna (42)

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

