ASEAN Championship U-17 2026: Brace Putu Ekayana Bawa Timnas Indonesia Hajar Timor Leste

jpnn.com - Timnas Indonesia mengawali perjuangan di ASEAN Championship U-17 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Timor Leste.

Berlaga di Stadion Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4/2026), skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto menang telak empat gol tanpa balas.

Gol-gol Garuda Muda dicetak melalui brace Putu Ekayana pada menit ke-6 dan 17'.

Adapun dua gol tambahan lainnya diciptakan Ridho pada menit ke-36 serta Dava Yunna (42').

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Noah Leo Duvert dan kawan-kawan yang akan melawan Malaysia, Sabtu (16/4/2026).

Timnas Indonesia perlu mewaspadai kebangkitan Malaysia setelah pada laga perdana Tim Negeri Jiran kalah 0-4 dari Vietnam.

Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship U-17 2026.(mcr16/jpnn)

