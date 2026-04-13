ASEAN Futsal Championship 2026 : Timnas Indonesia Tetap Tuai Apresiasi Meski Hanya Runner up

jpnn.com - Pencapaian Timnas Indonesia pada ASEAN Futsal Championship 2026 layak mendapat apresiasi setelah finis sebagai runner up.

Skuad asuhan Hector Souto harus puas menjadi runner up seusao pada partai puncak kalah 1-2 dari Thailand di Nonthaburi Hall, Bangkok, Minggu (12/4/2026).

Albagir dan kawan-kawan tetap pulang dengan kepala tegak karena target awal mereka di ajang ini ialah menembus semifinal.

Dengan materi pemain yang mayoritas belum berpengalaman di level internasional, mereka mampu membuktikan diri dapat bersaing di kawasan Asia Tenggara.

Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto memberikan apresiasi kepada anak asuhnya.

Menurutnya, keterbatasan waktu persiapan menjadi tantangan tersendiri karena banyak pemain merupakan wajah baru di level internasional.

"Tidak mudah dalam waktu singkat untuk mengubah gaya bermain kami. Namun, kini semua orang mulai menaruh respek kepada Indonesia atas apa yang kami tunjukkan," ujar juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu.

Timnas Indonesia tampil dengan komposisi berbeda dibandingkan pada ajang Piala Asia 2026.