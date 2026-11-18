Para pemimpin Asia Tenggara menutup rangkaian 49th ASEAN Summit and Related Summits di Manila, Rabu malam kemarin (17/11).

Pertemuan berlangsung ketika tekanan geopolitik yang semakin besar akibat rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik di Timur Tengah, serta dampak perubahan iklim yang semakin terasa di negara-negara ASEAN.

Dalam KTT ASEAN-PBB, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan dunia sedang menghadapi tantangan yang saling berkelindan, mulai dari konflik bersenjata, perubahan iklim, krisis biaya hidup, hingga meningkatnya ketegangan perdagangan internasional.

Menurutnya, dunia yang semakin multipolar membutuhkan sistem multilateral yang mampu mengakomodasi kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang tengah berkembang, termasuk negara-negara ASEAN.

Tahun ini ASEAN mencatat kemajuan pada sejumlah agenda ekonomi, termasuk integrasi ekonomi digital dan negosiasi perdagangan bebas dengan Kanada.

Namun, pengamat mengatakan ASEAN belum melakukan terobosan dalam sejumlah masalah utama, mulai dari asap lintas batas akibat kebakaran hutan dari Indonesia, konflik Myanmar, sampai negosiasi Code of Conduct terkait Laut Tiongkok Selatan.

Pembahasan karhutla yang antiklimaks

Saat asap dari karhutla di Indonesia melintas batas wilayah Indonesia, berbagai kecaman datang dari Malaysia dan Singapura.

Anggota parlemen Malaysia Kalam Salan bahkan sengaja beralih menggunakan bahasa Jawa saat berpidato di parlemen mengenai krisis kabut asap.