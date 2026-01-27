ASEAN Para Games 2025 Thailand Resmi Berakhir, Atlet Indonesia Bangga Bawa Merah Putih Finis Kedua
jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan pesta olahraga penyandang disabilitas se-Asia Tenggara atau ASEAN Para Games (APG) ke-13 2025 Thailand telah selesai dan resmi ditutup.
Para atlet Indonesia merasa bangga mampu membawa Merah Putih finis di posisi kedua.
Pada APG ke-13 ini tuan rumah Thailand keluar sebagai juara umum dengan koleksi 175 emas, 155 perak dan 157 perunggu. Kontingen Indonesia menyusul sebagai runner up dengan 135 emas,143 perak dan 114 perunggu.
"Kami bangga dan bersyukur bisa berkontribusi untuk membawa Kontingen Indonesia berada diposisi kedua di APG Thailand ini," ujar Leani Ratri Oktila, atlet para bulutangkis putri.
"Iya senang dan bangga, Indonesia bisa runner up. Terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menpora Erick, Wamenpora Taufik, Ketua NPC Indonesia serta CdM Indonesia Pak Reda atas motovasi dan dukungannya selama ini. Semoga kedepan kita mampu lebih berjaya lagi," imbuh Ken Swagumilang atlet para panahan putra.
Closing ceremony pelaksanaan ASEAN Para Games 2025 Thailand yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 26 Januari 2026 ini digelar di Main Stadium, His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary Stadium, Nakhon Ratchasima, Senin (26/1) malam.
Pada awal upacara penutupan ini, penonton disuguhi beberapa musik dan nyanyian lokal, dilanjutkan tarian massal. Kemudian parade defile kontingen yang dimulai dari kontingen Brunei Darussalam, dilanjutkan kontingen Indonesia kemudian Laos.
Disusul kemudian kontingen Malaysia, kontingen Myanmar, kontingen Filipina, dilanjutkan kontingen dari Singapura, kontingen Timor Leste, kontingen Vietnam, ditutup parade defile dari tuan rumah Thailand.
Penyelenggaraan pesta olahraga penyandang disabilitas se-Asia Tenggara atau ASEAN Para Games (APG) ke-13 2025 Thailand telah selesai dan resmi ditutup.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- CdM Reda Manthovani Apresiasi Prestasi Atlet Indonesia di ASEAN Para Games 2025
- Tiwa Raih Medali Emas 1.500 Meter Putri di APG 2025, Tangis Haru Pecah di Thailand
- Gemilang di SEA Games 2025, Kontingen Indonesia: Atlet Berjuang Maksimal Berkat Motivasi dari Presiden
- Raihan Emas Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Melampaui Target Kemenpora
- Alwi dan Sabar Sukses Raup 2 Emas SEA Games, Exist Ingin Terus Berkontribusi untuk Indonesia
- Medali Emas Kontingen Indonesia Tembus 80 Keping, Menpora Erick Minta Jangan Terlena