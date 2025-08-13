ASEAN RIDE 2025 Jadi Cara IMBI mempromosikan Wisata dan Budaya Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Jalan raya lintas Sumatra kembali menjadi panggung promosi wisata dan budaya Indonesia lewat hobi turing motor besar ASEAN Ride 2025.

Adapun event itu menjadi bagian dari rangkaian Culturide, sukses digelar pada 5–9 Agustus 2025 dengan dukungan penuh Pertamina Patra Niaga sebagai sponsor.

Touring kali ini diikuti sekitar 70 rider yang berasal dari seluruh Pengurus Daerah IMBI se-Indonesia, serta perwakilan dari Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Mereka menempuh rute Lampung – Krui – Bengkulu – Sungai Penuh – Padang. Serta diramaikan oleh kurang lebih 250 Bikers dari daerah-daerah seluruh Sumatera, seperti jambi, pekanbaru, medan, aceh, riau, dll.

Sekretaris Jenderal IMBI Pusat Muhammad Iqbal menegaskan ASEAN Ride 2025 membawa misi besar.

“Setiap kilometer yang ditempuh adalah kesempatan untuk memperkenalkan keindahan alam dan keragaman budaya Indonesia. Touring ini bukan hanya soal adrenalin, tetapi juga diplomasi budaya dan promosi pariwisata yang langsung dilihat dan dirasakan para peserta dari berbagai negara," Muhammad Iqbal dikutip, Rabu (13/8).

Muhammad Iqbal menjelaskan setibanya di Padang, peserta disambut dengan rolling thunder mengelilingi kota, diikuti tradisi makan bajamba bersama Kapolda Sumatra Barat dan Wali Kota Padang.

Kehangatan tradisi ini menjadi bukti bahwa budaya lokal mampu menciptakan ikatan emosional yang kuat bagi tamu dari luar daerah maupun luar negeri.

IMBI selalu percaya bahwa hobi touring bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia.