Asei Dorong Pentingnya Asuransi Perdagangan

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei) menegaskan kembali perannya sebagai mitra strategis bagi eksportir, perbankan, dan lembaga keuangan dalam menghadapi risiko perdagangan global.

Melalui produk Asuransi Perdagangan, Asei memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian akibat tidak diterimanya pelunasan pembayaran dari pembeli, baik karena faktor komersial maupun politik.

Produk ini hadir untuk memastikan keberlangsungan arus kas eksportir sekaligus mendukung ekspansi pasar ke berbagai negara.

Direktur Utama Asuransi Asei Achmad Sudiyar Dalimunthe menegaskan asuransi perdagangan makin relevan di tengah tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

“Asuransi Perdagangan tidak hanya melindungi pelaku usaha dari risiko gagal bayar, tetapi juga menjadi katalis bagi peningkatan daya saing ekspor nasional. Dengan proteksi yang komprehensif, eksportir dapat lebih percaya diri memperluas pasar ke negara-negara baru tanpa harus khawatir terhadap risiko pembayaran. Asuransi Asei berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis yang mendorong pertumbuhan perdagangan Indonesia,” ujarnya.

Dalam ekosistem ekspor nasional, Asuransi Asei telah menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), dan Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).

"Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas proteksi ekspor, tetapi juga membuka akses pembiayaan berbasis syariah dan solusi asuransi yang lebih inklusif bagi UMKM," katanya.

Selain itu, Asuransi Asei juga aktif dalam jaringan global melalui keanggotaan di Aman Union, asosiasi perusahaan asuransi kredit dan pembiayaan perdagangan di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia serta Berne Union, organisasi internasional terkemuka yang menaungi lembaga asuransi kredit dan pembiayaan ekspor dari berbagai negara.