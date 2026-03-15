Aset Konsolidasi BPKH Capai Rp 238,99 Triliun pada 2025, Nilai Manfaat Tetap Terjaga

jpnn.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total aset mencapai Rp 238,99 triliun pada akhir 2025, meningkat dari Rp 221,05 triliun pada tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut menunjukkan pengelolaan dana haji nasional yang tetap kuat dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan pertumbuhan aset tersebut mencerminkan pengelolaan dana haji yang terus dijaga secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat bagi jemaah.

“Pertumbuhan aset Konsolidasi BPKH pada 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” ujar Fadlul dalam keterangannya, pada Minggu (15/3).

“Kami berkomitmen menjaga amanah jemaah melalui pengelolaan yang prudent, transparan, serta memastikan dana haji memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji Indonesia,” lanjutnya.

Menurut dia, peningkatan aset tersebut didukung oleh penguatan portofolio investasi dan penempatan dana jemaah pada berbagai instrumen syariah yang aman dan produktif.

Hingga akhir 2025, aset investasi dan penempatan dana jemaah tercatat sebesar Rp 169,31 triliun, meningkat dari 2024 sebesar Rp 160,54 triliun.

Selain itu, BPKH juga membukukan pendapatan nilai manfaat Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) bersih sebesar Rp 11,48 triliun sepanjang tahun 2025, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 11,24 triliun.