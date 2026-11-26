jpnn.com, JAKARTA - Aset tetap dan aset produktif lainnya milik BUMN di bawah pengelolaan Danantara Indonesia bertambah Rp400,7 triliun selama Maret-Desember 2025.

Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya kapasitas produktif BUMN dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BPI Danantara tahun buku 2025, total aset Danantara Indonesia mencapai Rp11.607 triliun per 31 Desember 2025. Angka tersebut meningkat Rp555,6 triliun atau 5 persen dibandingkan posisi akhir Maret 2025.

Pertumbuhan aset antara lain ditopang oleh peningkatan kredit dan piutang pembiayaan, investasi surat berharga, serta aset tetap dan aset produktif lainnya di seluruh portofolio Danantara.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan konsolidasi portofolio BUMN pada tahun pertama menjadi landasan untuk meningkatkan produktivitas aset negara.

“Untuk pertama kalinya, kinerja seluruh portofolio Danantara Indonesia tersaji dalam satu laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit. Kinerja ini menunjukkan bahwa portofolio Danantara Indonesia memiliki skala yang kuat, mampu menghasilkan profitabilitas dan arus kas yang sehat, serta berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi nasional,” ujar Rosan, Rabu (25/11/2026).

Peningkatan kapasitas produktif juga tercermin dari peran BUMN di sektor jasa keuangan. Kredit dan piutang pembiayaan tumbuh 7,2 persen menjadi Rp3.998,9 triliun pada akhir 2025, atau setara dengan sekitar 47 persen kredit domestik.

Sepanjang Maret-Desember 2025, tambahan pembiayaan mencapai Rp267 triliun. Sementara itu, investasi surat berharga meningkat 11,1 persen menjadi Rp1.485,9 triliun.