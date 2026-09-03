Aset Tanah Rp 846 M Disita Terkait Pencucian Uang Eks Jampidsus Febrie
jpnn.com - Penyidik pada Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset berupa 38 objek tanah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Jaksa Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Data tersebut disampaikan Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
"Terkait dengan progres penyitaan, dari tahap penyidikan kemarin, telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan/atau bangunan," kata dia.
Rudi menyebut puluhan aset tanah tersebut ditaksir senilai Rp 846 miliar. Akan tetapi, dia tidak mengungkap pemilik tanah-tanah tersebut.
Selain itu, penyidik juga menyita 27 lembar saham perusahaan serta sejumlah uang valuta asing yang sebelumnya disita oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya.
"Kemudian, dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas Tipidkor dan Polda Metro sebanyak 1.150 lembar," imbuhnya.
Tindak pidana asal perkara TPPU tersebut adalah dugaan korupsi dan pencucian uang oleh oknum penyelenggara negara dalam perkara kasus PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya.
Dia mengungkapkan bahwa saat ini penanganan perkara tersebut sudah pada tahap finalisasi.
Penyidik pada Tim 9 Kejagung menyita aset tanah senilai Rp 846 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kasus TPPU Febrie Jadi Pintu Masuk Kejagung Bongkar Jejaring Pemain Internal
- Ada Isu Jual Beli Jabatan Rp 100 Miliar di Kemenkeu, KPK Diminta Bergerak
- Sidang Perdana Perkara Pencucian Uang Zarof Ricar Digelar Senin
- Kejagung Buka Suara soal BAP Tan Kian tentang Aliran Uang Rp 40 Miliar
- Kejagung Temukan Bukti Pemerasan di Kasus Korupsi PT Asabri dan Jiwasraya
- Guru Besar Hukum Ungkap Kelemahan BAP Tan Kian soal Aliran Dana Rp 40 M