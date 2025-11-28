Asetra Community Dorong Adopsi Aset Keuangan Digital Berbasis Utility Properti

jpnn.com, JAKARTA - Token AsetQu memperluas pengembangan ekosistemnya dengan meluncurkan Asetra Community.

Asetraclub.com adalah platform komunitas pertama berbasis web3 di Indonesia.

Ketua Asetra Community, Khusna Wakhidakh mengatakan komunitas itu dirancang untuk memperkuat literasi aset keuangan digital, memperluas jaringan, sekaligus membangun gaya hidup aktif berbasis teknologi.

“Kami ingin pengguna Token AsetQu merasakan manfaat lebih dari sekadar transaksi perdagangan aset keuangan digital. Asetra menjadi ruang untuk belajar, berinteraksi, dan tumbuh melalui aktivitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern,” ujar Khusna saat peresmian komunitas ini dilakukan melalui Asetra Padel Day di Wins Arena Kuningan, Jakarta, baru-baru ini.

Ekosistem AsetQu dan Tren Tokenisasi utility Properti

Khusna menjelaskan Asetra Community hadir untuk memperkuat penetrasi dan ekosistem AsetQu, token utilitas yang kerap dijuluki “bitcoinnya properti” oleh komunitasnya.

Melalui token berbasis blockchain BEP-20 ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti, mengikuti lelang properti, membeli aset fisik seperti furnitur, barang mewah, dan rumah.

Selain itu, mengakses marketplace modern dan berbagai voucher diskon property berbasis teknologi. “Juga mendapatkan benefit melalui sistem skor & redeem yang transparan,” ungkap Khusna.