ASG Bagi-bagi Masker Gratis demi Jaga Warga di PIK dari Paparan Abu Vulkanis

jpnn.com - JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) menganggap abu vulkanis dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang menjangkau kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai hal serius.

Untuk itu, pengembang ternama tersebut meresponsnya dengan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat.

Upaya itu dimaksudkan untuk membantu warga mengurangi paparan partikel abu vulkanis yang berpotensi memengaruhi kenyamanan maupun kesehatan warga, terutama yang beraktivitas di luar ruangan.

CEO Commercial & Hotels Agung Sedayu Group (Amantara) Natalia Kusumo menyatakan perlindungan kesehatan masyarakat menjadi salah satu fokus dalam pemberian bantuan tersebut.

“Melalui pembagian masker ini, kami berharap dapat membantu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari paparan abu vulkanis serta mendukung upaya menjaga kesehatan masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Natalia.

Pembagian masker itu juga sebagai upaya mengingatkan masyarakat tidak mengabaikan dampak perubahan kualitas udara akibat aktivitas vulkanis.

Masker bisa menjadi perlindungan awal, terutama bagi warga yang masih harus beraktivitas di area terbuka.

Masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi tubuh dan mengurangi paparan langsung apabila abu vulkanik makin terasa.