ASG Expo 2026 Berakhir, Agung Sedayu Group Tegaskan Komitmen Bangun Masa Depan Properti Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Pameran properti ASG Expo 2026 yang berlangsung selama 10 hari di Main Atrium PIK Avenue, Jakarta Utara, berakhir pada Minggu (26/4/2026). Eksposisi dalam rangka ulang tahun ke-55 Agung Sedayu Group (ASG) itu ditutup dengan suasana meriah.

Besarnya antusiasme pengunjung terlihat sejak hari pertama penyelenggaraan ASG pada 17 April 2026 hingga acara penutupan atau closing ceremony.

Agung Sedayu Group menjadikan ekshibisi itu bukan sekadar ajang pamer produk-produknya, melainkan juga untuk memperlihatkan komitmennya dalam membangun masa depan properti Indonesia.

CEO ASG Steven Kusumo menyatakan ASG Expo 2026 menjadi platform untuk mempertemukan masyarakat dengan berbagai pilihan hunian, investasi, dan kawasan komersial. Menurut dia, industri properti perlu terus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat.

“Melalui ASG Expo 2026 ini, kami ingin menunjukkan bahwa kami tidak hanya membangun proyek, tapi kami membangun masa depan,” ujar Steven saat menyampaikan kata sambutan pada closing ceremony itu.

Pengusaha muda yang masuk Fortune Indonesia 40 Under 40 Tahun 2026 itu berpendapat bahwa pameran properti seperti ASG Expo penting untuk membuka ruang dialog yang lebih luas antara pengembang dan publik.

Melalui pameran, katanya, masyarakat bisa melihat langsung produk properti yang ditawarkan, sedangkan pengembang bisa lebih dekat dalam membaca kebutuhan pasar.

“ASG Expo 2026 ini juga menjadi platform untuk mempertemukan masyarakat dengan berbagai pilihan hunian, investasi, hingga kawasan komersial dalam satu tempat,” tuturnya.