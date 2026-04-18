ASG Expo 2026 di PIK Avenue Manjakan Pengunjung dengan Teknologi VR & Hadiah Lucky Cube

jpnn.com, JAKARTA - ASG Expo 2026 di PIK Avenue tak sekadar menampilkan proyek dan produk, tetapi menyuguhkan berbagai aktivitas interaktif yang memanjakan pengunjung.

Sejumlah titik tampak ramai sejak pengunjung mulai berdatangan.

Ada yang antusias menjajal VR untuk melihat Padma Residences, ada yang penasaran memeriksa komposisi tubuh lewat Visbody, dan ada pula yang sibuk mengumpulkan stamp demi bisa bermain Lucky Cube.

Salah satu atraksi yang paling menarik perhatian adalah Experience PIK2. Di area ini, pengunjung bisa mengenakan headset VR untuk melihat simulasi hunian Padma Residences secara lebih mendalam.

Chinese Desk Team ASG Delicia Liem mengatakan pengalaman itu disiapkan agar masyarakat bisa mendapatkan gambaran langsung mengenai proyek yang diperkenalkan di ASG Expo 2026.

“Nah ini Experience PIK 2, di mana kami menawarkan pengalaman VR, dimana VR terkhusus untuk merek baru kami yaitu Padma Residences,” kata Delicia.

Dia menyebut pengunjung dapat merasakan suasana hunian secara lebih nyata lewat teknologi tersebut.

“Jadi di VR ini kami akan memakainya ke customer, setelah itu nanti dia akan melihat kayak bagaimana rasanya dan suasananya itu di Padma Residences nanti,” ujarnya.