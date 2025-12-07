ASG Rampungkan Penyaluran CSR Rp 21,4 M untuk 214 Koperasi Merah Putih di Tangerang

jpnn.com - JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) menyelesaikan tahap akhir penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tangerang, Banten.

Sebanyak 214 koperasi menerima bantuan dengan total nilai Rp 21,4 miliar. Bantuan itu diserahkan dalam forum resmi di Hotel Yasmin, Curug, Sabtu (6/12).

Penyerahan ini menandai tuntasnya dukungan CSR ASG untuk total 274 koperasi, setelah sebelumnya perusahaan menyalurkan Rp 6 miliar untuk 60 koperasi pada tahap pertama.

Setiap koperasi menerima Rp100 juta sebagai modal penguatan aktivitas ekonomi berbasis komunitas.

Acara tersebut dihadiri berbagai pejabat kunci, mulai dari Wakil Menteri Koperasi RI Hj. Farida Farichah, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI Prof Reda Manthovani, Gubernur Banten Andra Soni, serta Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid yang memimpin jalannya kegiatan.

Kehadiran lintas lembaga ini menunjukkan perhatian terhadap transformasi koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan.

Estate Management Director ASG Restu Mahesa menekankan bahwa dukungan dana CSR ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Penyaluran dana CSR ini merupakan komitmen Agung Sedayu Group untuk membantu meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui ekonomi koperasi. Total 274 koperasi masing-masing mendapat Rp 100 juta untuk kegiatan-kegiatan koperasi,” kata Restu.