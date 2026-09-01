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Ashanty Hingga Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar Ikutan Variety Show X The League

Ashanty Hingga Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar Ikutan Variety Show X The League
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CATCHPLAY+ menghadirkan variety show kompetisi live commerce internasional terbaru dari Korea Selatan berjudul 'X The League'. Foto: dok. Catchplay+

jpnn.com, JAKARTA - Platform layanan streaming CATCHPLAY+ menghadirkan variety show kompetisi live commerce internasional terbaru dari Korea Selatan berjudul 'X The League'.

X The League merupakan acara live commerce show global pertama di dunia yang mempertemukan 8 tim dari 9 negara dengan total 40 top seller global.

Dalam ajang bergengsi tersebut, para peserta beradu strategi demi negara serta memperebutkan hadiah utama fantastis senilai USD 500.000 atau hampir Rp 9 miliar.

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Acara tersebut dipandu oleh dua bintang ternama dunia sebagai MC, yakni Tiffany Young (SNSD) dan BamBam (GOT7).

Menariknya, acara tersebut turut diramaikan oleh tim dari Indonesia.

Adapun dari tim Indonesia terdiri dari sederet figur publik dan juga kreator konten, seperti Ashanty, Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, Mami Louisse Scarlett, dan Ibnu Wardani.

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Mereka siap menunjukkan kemampuan, strategi penjualan serta kreativitas terbaik di panggung internasional.

Namun, kemenangan mereka juga akan tergantung dari dukungan penonton tiap episodenya

CATCHPLAY+ menghadirkan variety show kompetisi live commerce internasional terbaru dari Korea Selatan berjudul 'X THE LEAGUE'.

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