Ashanty Larang Azriel Hermansyah Terapkan Split Bill Saat Pacaran, Kenapa?

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Ashanty membagikan cerita mengenai pesan yang disampaikan kepada putranya, Azriel Hermansyah dalam hal memperlakukan pasangan.

Dia menuturkan bahwa dirinya tak mengizinkan putranya untuk menganut budaya bayar sendiri atau yang akrab disebut split bill saat berkencan.

"Dia sudah tahu kok, dia sudah tahu batasannya. Jangan jadi laki-laki yang apa kalau anak sekarang, bayar sendiri-sendiri. Split bill," ujar Ashanty di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10).

Menurutnya, hal itu sudah ditanamkannya kepada Azriel sejak lama. Sebab dia tak ingin buah hatinya itu membebankan urusan uang kepada pasangan.

"Karena Jiel aku sudah didik enggak ada split bill, split bill. Kalau emang lagi benar-benar lagi seret, ya ngomong saja, enggak ada minta Bunda, enggak boleh," kata Ashanty.

Dalam kesempatan yang sama, dia mengatakan Azriel kini sudah mandiri dan tidak lagi bergantung secara finansial kepada orang tua.

Di usianya sekarang, Azriel telah merintis dan mengelola bisnis pusat kebugaran atau gym miliknya di kawasan BSD, serta beberapa lokasi lainnya.

"Jadi, dia sudah enggak pernah minta uang sama orang tua sama sekali. Jadi, dia sudah mandiri, cuma tinggalnya memang bareng," ucap Ashanty.(jun/jpnn)