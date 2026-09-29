Asian Games 2026: Amri/Nita Gagal Akhiri Dahaga Emas Ganda Campuran Indonesia
jpnn.com - Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah datang ke final Asian Games 2026 dengan peluang mencetak sejarah.
Namun, kesempatan mengakhiri penantian emas ganda campuran Indonesia selama 44 tahun belum berhasil diwujudkan.
Amri/Nita harus puas meraih medali perak setelah kalah dari pasangan asal China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin, pada partai final Asian Games 2026 di Ichinomiya, Selasa (29/9/2026).
Hasil tersebut membuat Indonesia masih harus menunggu untuk kembali meraih emas dari sektor ganda campuran.
Terakhir kali Indonesia meraih emas dari nomor ini terjadi pada Asian Games 1982 di New Delhi, India, melalui pasangan Christian Hadinata/Ivana Lie.
Penantian Emas Masih Berlanjut
Amri/Nita menjadi salah satu harapan Indonesia untuk mengakhiri penantian panjang tersebut.
Berstatus nonunggulan, mereka justru mampu melangkah hingga partai final dan memastikan satu medali untuk Merah Putih.
Sayangnya, perjuangan di laga puncak belum cukup untuk membawa Amri/Nita mencetak sejarah baru. Kekalahan dari Jiang/Wei membuat penantian emas ganda campuran Indonesia terus berlanjut.
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah datang ke final Asian Games 2026 dengan peluang mencetak sejarah.
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