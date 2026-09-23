Asian Games 2026: China Hentikan Indonesia, Mutiara Ayu Ungkap Hal yang Sulit Ditandingi

jpnn.com - Langkah Indonesia di nomor beregu putri Asian Games 2026 terhenti di tangan China.

Srikandi Merah Putih menyerah dengan skor 0-3 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Rabu (23/9/2026).

Hasil tersebut sekaligus memastikan Indonesia gagal melaju ke partai final.

Tiga delegasi Merah Putih yang turun, yakni Putri Kusuma Wardani, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, dan Mutiara Ayu Puspitasari sama-sama gagal menyumbangkan angka.

Mutiara Dapat Pelajaran Penting

Mutiara tampil ketika Indonesia sudah tertinggal 0-2. Menghadapi Chen Yufei, tunggal putri Indonesia itu akhirnya kalah 15-21, 12-21.

Meski gagal mengubah keadaan, Mutiara tidak menganggap pertandingan tersebut sebagai pengalaman yang sia-sia.

Pemain berusia 20 tahun itu justru mendapatkan gambaran mengenai kualitas permainan Chen Yufei.

"Saya mencoba fokus pada pertandingan sendiri dan tidak terlalu memikirkan hasil sebelumnya. Menghadapi Chen menjadi tantangan tersendiri karena dia sangat matang dalam membaca permainan," ucapnya.