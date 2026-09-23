menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Asian Games 2026: China Hentikan Indonesia, Mutiara Ayu Ungkap Hal yang Sulit Ditandingi

Asian Games 2026: China Hentikan Indonesia, Mutiara Ayu Ungkap Hal yang Sulit Ditandingi

Asian Games 2026: China Hentikan Indonesia, Mutiara Ayu Ungkap Hal yang Sulit Ditandingi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mutiara Ayu Puspitasari saat tampil di Asian Games 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Langkah Indonesia di nomor beregu putri Asian Games 2026 terhenti di tangan China.

Srikandi Merah Putih menyerah dengan skor 0-3 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Rabu (23/9/2026).

Hasil tersebut sekaligus memastikan Indonesia gagal melaju ke partai final.

Baca Juga:

Tiga delegasi Merah Putih yang turun, yakni Putri Kusuma Wardani, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, dan Mutiara Ayu Puspitasari sama-sama gagal menyumbangkan angka.

Mutiara Dapat Pelajaran Penting

Mutiara tampil ketika Indonesia sudah tertinggal 0-2. Menghadapi Chen Yufei, tunggal putri Indonesia itu akhirnya kalah 15-21, 12-21.

Meski gagal mengubah keadaan, Mutiara tidak menganggap pertandingan tersebut sebagai pengalaman yang sia-sia.

Baca Juga:

Pemain berusia 20 tahun itu justru mendapatkan gambaran mengenai kualitas permainan Chen Yufei.

"Saya mencoba fokus pada pertandingan sendiri dan tidak terlalu memikirkan hasil sebelumnya. Menghadapi Chen menjadi tantangan tersendiri karena dia sangat matang dalam membaca permainan," ucapnya.

Langkah Indonesia di nomor beregu putri Asian Games 2026 terhenti di tangan China.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI