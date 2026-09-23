Asian Games 2026: Dihajar China, Tim Beregu Putri Indonesia Tetap Amankan Medali

jpnn.com - Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia menelan kekalahan dari China pada babak semifinal Asian Games 2026.

Srikandi Merah Putih kalah dengan skor telak 0-3 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Rabu (23/9/2026).

Hasil itu membuat perjuangan Indonesia menuju partai final harus berakhir.

Tiga Wakil Kalah

Tiga wakil Indonesia yang turun gagal meyumbangkan poin.

Putri Kusuma Wardani kalah 15-21, 20-22 dari Wang Zhi Yi. Kemudian, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum tumbang di hadapan Liu Shengshu/Tan Ning dengan skor 15-21, 18-21.

Dua kekalahan itu membuat Mutiara Ayu Puspitasari yang turun di partai ketiga berada dalam situasi sulit.

Mutiara sempat memberikan perlawanan, tetapi harus keok dari Chen Yu Fei dengan skor 15-21, 12-21.

Indonesia Gagal ke Final

Kekalahan Mutiara sekaligus memastikan China menyapu bersih tiga pertandingan melawan Indonesia.