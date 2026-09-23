Asian Games 2026: Dihajar China, Tim Beregu Putri Indonesia Tetap Amankan Medali
jpnn.com - Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia menelan kekalahan dari China pada babak semifinal Asian Games 2026.
Srikandi Merah Putih kalah dengan skor telak 0-3 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Rabu (23/9/2026).
Hasil itu membuat perjuangan Indonesia menuju partai final harus berakhir.
Tiga Wakil Kalah
Tiga wakil Indonesia yang turun gagal meyumbangkan poin.
Putri Kusuma Wardani kalah 15-21, 20-22 dari Wang Zhi Yi. Kemudian, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum tumbang di hadapan Liu Shengshu/Tan Ning dengan skor 15-21, 18-21.
Dua kekalahan itu membuat Mutiara Ayu Puspitasari yang turun di partai ketiga berada dalam situasi sulit.
Mutiara sempat memberikan perlawanan, tetapi harus keok dari Chen Yu Fei dengan skor 15-21, 12-21.
Indonesia Gagal ke Final
Kekalahan Mutiara sekaligus memastikan China menyapu bersih tiga pertandingan melawan Indonesia.
Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia menelan kekalahan dari China pada babak semifinal Asian Games 2026.
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