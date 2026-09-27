Asian Games 2026: Fokus Jonatan Christie Terganggu, Ada yang Bikin Kesal

jpnn.com - Jonatan Christie berhasil mengamankan tiket perempat final Asian Games 2026. Namun, kemenangan tersebut tidak didapat dalam situasi ideal.

Jojo -sapaan Jonatan- harus bertanding ketika hari sudah berganti Minggu (27/9/2025). Laga kontra Viren Nettasinghe (Sri Lanka) baru dimulai sekitar pukul 01.00 waktu setempat dan berakhir mendekati pukul 02.00.

Situasi tersebut rupanya ikut memengaruhi kondisi Jojo. Pemain nomor satu dunia itu mengaku harus berusaha keras menjaga fokus karena jadwal pertandingan yang sangat larut.

"Bersyukur karena bisa lewat dari hal yang tidak mudah. Namun, jujur tadi cukup terbawa mood yang kurang baik karena bermain terlalu larut malam, bahkan sudah pagi. Cukup kesal kenapa tidak memindahkan ke lapangan 3 atau 4 yang sudah selesai duluan. Fokusnya jadi cukup terganggu juga," ucapnya.

Sempat Tertinggal, Jonatan Balikkan Keadaan

Persoalan nonteknis tersebut bukan satu-satunya tantangan Jonatan. Peraih emas Asian Games 2018 itu juga harus mengejar ketertinggalan setelah kehilangan gim pertama dengan skor 15-21.

Alih-alih kehilangan kendali, Jojo perlahan menemukan kembali permainan terbaiknya. Dia merebut gim kedua 21-13 sebelum memastikan kemenangan pada gim penentuan dengan skor 21-15.

Hasil tersebut membuat Jojo tetap bertahan dalam persaingan perebutan medali.

"Puji Tuhan pelan-pelan tadi bisa bangkit. Dan, cukup happy dengan dua kemenangan di pertandingan hari ini, walaupun ada faktor nonteknis, tetapi bisa mengatasinya," ujarnya.